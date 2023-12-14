النزاهة النيابية توجه تحذيرين للمفوضية يخص الانتخابات

2023-12-14 23:46:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس (14 كانون الاول 2023)، مهمتين على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأديتهما مع قرب اجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقال عضو اللجنة باسم خشان، لـ"بغداد اليوم"، انه "مع قرب العملية الانتخابية فأن المفوضية مطالبة بتشديد إجراءات الرقابة على الكتل والمرشحين لمنع ارتكاب المخالفات، خصوصاً خلال فترة الصمت الانتخابي، فهناك من يعمل على مخالفة التعليمات".

وشدد خشان على ان "المفوضية عليها التعامل بحزم مع أي جهة وشخصية تخالف التعليمات، خصوصاً هناك من يعمل على نشر فرق خاصة له بالقرب من مراكز الاقتراع لغرض الترويج له"، مؤكدا انه "يجب تكثيف جهود الفرق الرقابية الميدانية".

ومن المؤمل اجراء انتخابات مجالس المحافظات يوم 18 كانون الاول للتصويت العام، ويوم 16 للتصويت الخاص، ووفقا للمفوضية فأن الصمت الانتخابي سيبدأ يوم غد الجمعة الساعة السادسة صباحا.







