مبابي يعبر عن استيائه من إنريكي.. وهيرنانديز يعصي الأوامر

2023-12-15 02:10:05 - المصدر: واع

متابعة - واععاش لاعبو باريس سان جيرمان، ومدربهم لويس إنريكي، لحظات عصيبة خلال مواجهة بوروسيا دورتموند، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وكشفتأن إنريكي بدا غاضبا للغاية من لوكاس هيرنانديز ظهير أيسر الفريق الباريسي.وأوضحت أن المدرب الإسباني لوح بيده غاضبا بعدما مرر لوكاس هيرنانديز، كرة طولية إلى كيليان مبابي في الدقيقة 17.وأضافت "رغم أن الكرة أسفرت عن شبه انفراد لمبابي إلا أن إنريكي كان يطالب هيرنانديز بتهدئة إيقاع اللعب".ونوهت "المدافع الفرنسي لم يلتزم بتعليمات مدربه، مما أزعج إنريكي الذي استدار نحو مقاعد البدلاء وتفوه بكلمات غاضبة".ولفتت الشبكة أن إنريكي أمسك برأسه أيضا حسرة على نفس الهجمة، حيث انفرد مبابي وراوغ الحارس قبل نجاح نيكلاس سولي مدافع دورتموند في تشتيت الكرة.وكان مبابي قد أبدى ضيقه أيضا أمام الكاميرات عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 اعتراضا على لجوء لويس إنريكي للتحفظ الدفاعي في الدقائق الأخيرة.