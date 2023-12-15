الصمت الانتخابي يدخل حيز التنفيذ

2023-12-15 08:16:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

دخل الصمت الانتخابي لانتخابات مجالس المحافظات حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت صباح اليوم الجمعة موعداً لبدء الصمت الانتخابي للانتخابات المحلية التي ستنطلق يوم غد السبت بالتصويت الخاص فيما تبدأ الانتخابات العامة يوم الاثنين المقبل.

وكان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد قد أعلن يوم أمس الخميس عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لدعم المؤسسات الإعلامية ورصد أدائها خلال الصمت الانتخابي وأيام التصويت في الانتخابات المحلية، فيما دعا تلك المؤسسات إلى أن تمارس دورها الوطني في دعم التجربة الانتخابية وتعزيز الديمقراطية في البلاد.