لاعب ريال مدريد مرشح لتعويض مزراوي في الكان

2023-12-15 08:16:12 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد مصدر قريب من الجهاز الفني لمنتخب المغرب أن وليد الركراكي مدرب أسود الأطلس وضع في حساباته تعرض أي لاعب للإصابة قبل الظهور في النسخة الجديدة من كأس الأمم الإفريقية.وأفاد المصدر بأن ذلك كان سبباً لإرسال الركراكي قائمة المنتخب المغربي الموسعة لـ"كاف"، والتي شملت 50 لاعبًا.ولفت إلى أن الركراكي وضع جميع السيناريوهات لاحتمال غياب أي من لاعبيه الأساسيين، ومن بينهم نصير مزراوي الذي أكدت تقارير ألمانية غيابه عن الكان، بعد إصابته بربلة الساق، خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، وحاجته لفترة راحة من 6 أسابيع.وأوضح المصدر أن الركراكي وضع بين 3 و4 لاعبين في كل مركز، وتقدم هذه الخيارات في مركز الظهير الأيسر الذي يشغله مزراوي، اللاعب آدم ماسينا المحترف في أودينيزي الإيطالي، والذي شارك في نسخة الكاميرون 2021، قبل أن تغيبه جراحة الأربطة عن المونديال.وتابع: "هناك أيضاً يحيي عطية الله لاعب الوداد، الذي شارك في المونديال أساسيًا ب3 مباريات، وبديلًا لمزراوي في البقية، ولكن المفاجأة تمثلت في يوسف الخديم لاعب ريال مدريد الناشئ، والذي مدد عقده مع الملكي مؤخراً حتى 2028".وأتم: "الركراكي لن ييأس من اصطحاب مزراوي، حتى إذا تغيب عن أولى المباريات، كما أنه وضع البدائل المناسبة لتعويضه".المصدر : كورة