الرئيس الصيني يؤكد إمكانية تعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة

2023-12-15 08:38:01 - المصدر: واع

متابعة - واع

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين والولايات المتحدة تتمتعان بإمكانات هائلة وآفاق واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما.

جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها شي جين بينغ في يوم 15 كانون الأول بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني.

وقال الرئيس الصيني في البرقية، التي وزع تلفزيون الصين المركزي نصها، إن الصين والولايات المتحدة تتمتعان بإمكانات هائلة ومساحة واسعة وآفاق واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأشار الرئيس شي جين بينغ، إلى أن التحديث على النمط الصيني يفتح المزيد من الفرص للشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الأمريكية.

كما أكد الزعيم الصيني أن بلاده مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التطور الصحي والمستقر والمستدام للعلاقات الصينية الأمريكية وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة.

وتأسس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني عام 1973، ويقع مقره الرئيسي في واشنطن وهو منظمة تجارية غير ربحية هدفها تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

المصدر: وكالات