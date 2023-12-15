ليفركوزن على بعد خطوة واحدة من الرقم القياسي الألماني

2023-12-15 09:08:01 - المصدر: واع

متابعة - واعاختتم فريق باير ليفركوزن مشواره في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، بحصد العلامة الكاملة، وذلك بفوزه على مولده النرويجي (5-1).وتأهلت كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو للدور التالي بوصولها للنقطة 18 في صدارة المجموعة الثامنة.وأفادت شبكة "سكواكا" بأن ليفركوزن هو الفريق الوحيد الذي أنهى مرحلة المجموعات بنسبة انتصارات بلغت 100%، مسجلا 19 هدفا واستقبل 3 آخرين.بينما ذكرت شبكة "أوبتا" أن ليفركوزن حافظ على سلسلة اللا هزيمة الخاصة به هذا الموسم، بوصوله إلى 23 مباراة دون خسارة بمختلف البطولات حتى الآن.وأصبح ليفركوزن على بعد خطوة واحدة من الرقم القياسي للفرق الألمانية، والذي يمتلكه هامبورج بوصوله إلى 24 مباراة متتالية بلا خسارة في مستهل موسم 1982-1983.وشهدت المباراة، مشاركة كين إزيكور لاعب ليفركوزن، ليصبح أصغر لاعب ألماني يشارك في اليوروبا ليج أو كأس الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، بحسب شبكة "أوبتا".وحطم ناشئ ليفركوزن، الرقم السابق، الذي سجله يوسوفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند، محققا ذلك بعمر 16 عاما و204 أيام.المصدر: كورة