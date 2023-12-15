2023-12-15 10:20:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، الطائفة الإيزيدية بعيد صوم "ايزي".

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان بهذه المناسبة "نقدم تهانينا الحارة للسادة امير الايزديين والمجلس الروحاني والاخوات والاخوة الايزيديين في كوردستان والعراق وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد صوم ايزي، واتمنى ان يقضوا عيدا ملؤه السعادة والأمان السلم".

وأضاف أنه "في هذه المناسبة نكرر تٲكيدنا للاخوات والاخوة الايزيديين باننا سنبقى كما كنا داعما وحاميا لحقوقهم"، مؤكدا "نبذل قصارى جهدنا من اجل اعادة اعمار مناطقهم وان تبقى كورستان موطنا للتعايش السلمي لكافة المكونات".