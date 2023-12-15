إجرام بغداد تعتقل متهمين سرقا أكثر من 100 ألف دولار من داخل شركة

2023-12-15 10:21:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام القبض على متهمين قاما بسرقة مبلغ مالي قدره (١٠٠) ألف دولار أمريكي، و (٣) ملايين دينار عراقي من داخل شركة تجارية ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد.

تمت عملية القبض بعد أن توفرت معلومات لدى المفارز عن وجود حادث سرقة لإحدى الشركات ضمن قاطع المسؤولية، ليتم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل الى المتهمين والقبض عليهما، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل