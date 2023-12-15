2023-12-15 10:28:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يلاقي منتخب ناشئي العراق (تحت 17 عاماً)، يوم الجمعة، نظيره العماني، في مباراة مهمة وحاسمة لحجز بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا.

وتقام مباراة اليوم عند الساعة السابعة مساءً في ملعب السعادة بمجمع صلالة في سلطنة عُمان.

وكان منتخب ناشئة العراق، قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره اللبناني بنتيجة 3 -0، في ثاني مواجهاته في البطولة بينما أخفق في أول امتحان له في البطولة بعد خسارته امام نظيره اليمني 2-1.

وتستضيف سلطنة عمان البطولة خلال الفترة من 11 إلى 20 كانون الأول الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي: عُمان المستضيف، اليمن، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، الإمارات.