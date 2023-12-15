اليوم .. (4) مباريات لحساب الجولة التاسعة من دوري النجوم

2023-12-15 10:38:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة التاسعة بإقامة أربع مباريات في ملاعب بغداد والمحافظات لحساب دوري النجوم للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"فريق الحدود سيستضيف على ملعبه فريق النفط في الساعة الثانية والنصف ظهراً بقيادة الحكم محمد سلمان، فيما يلعب فريق نفط البصرة على ملعب الفيحاء أمام فريق نوروز بقيادة الحكم محمد كامل زغير".وأضاف أن" ملعب بغداد سيكون مسرحاً لمواجهة الحدود والشرطة في الساعة الثانية والنصف ظهراً بقيادة الحكم أحمد كاظم ".وبين أن" فريق نفط الوسط سيلتقي بفريق الطلبة على ملعب النجف الأولمبي في الساعة الخامسة من مساء اليوم بقيادة الحكم واثق محمد ".