مطلوب للسلطات يدخل باشتباك مسلح مع الأجهزة الامنية ثم ينتحر جنوبي العراق

2023-12-15 10:56:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بقضاء الزبير غربي محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الجمعة، بأن مطلوبا للسلطات القضائية انتحر أثناء اشتباك مسلح دار بينه وبين القوات الأمنية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " مواطنين اصيبوا بهجوم مسلح في احدى مناطق الزبير غربي البصرة اثناء عملية تسليب تعرضوا له من قبل أفراد عصابة".

وبيّن أنه "عند فتح تحقيق بالحادث توصلت القوات الامنية إلى الجناة، وأثناء مداهمة منزل أحد المطلوبين دخلت القوات الامنية باشتباك مسلح معه انتهى بإقدامه على الانتحار بواسطة إطلاق الرصاص على نفسه".

واضاف المصدر، ان " القوة الامنية اعتقلت بقية الجناة بالحادث ومصادرة الاسلحة التي كانت بحوزتهم".