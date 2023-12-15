2023-12-15 10:56:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة (15 كانون الاول 2023)، أن الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، خالية من أي ثغرات قد تستغل.

وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "القيادات الأمنية والعسكرية وضعت خطة امنية خاصة بانتخابات مجالس المحافظات، خالية من أي ثغرات قد تستغل من قبل الجماعات الإرهابية وغيرها، كما تم وضع خطط طوارئ لمواجهة أي شيء قد يحصل".

وبين المحمداوي ان "انتخابات مجالس المحافظات، ستكون مختلفة تماماً بكل الإجراءات الأمنية والفنية وغيرها، وستكون الإجراءات الأمنية خلال يوم الاقتراع لا تعرقل حركة المواطنين، وسيكون الاعتماد على الجهد الاستخباراتي للأجهزة العراقية المختلفة، كما ان مراقبة الأجواء ستكون من مهام طيران الجيش، الذي سيكون جاهزا لأية مهمة".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس الخميس (14 كانون الأول 2023)، إكمال معظم الاستعدادات المتعلقة بالتصويت الخاص.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي في تصريح صحفي إنه "تم إكمال الاستعدادات المتعلقة بالتصويت الخاص وخاصة الفنية منها والتي تتعلق بالأسماء وأماكن الوحدات والتصويت ومعالجة غير المحدثين لبياناتهم".

ولفت إلى، أن "هنالك خطة أمنية خاصة بيوم الاقتراع سواء في مراكز التصويت الخاص أو العام".

وأضاف، أنه "سيتم إنهاء جميع الاستعدادات خلال 72 ساعة المقبلة"، مؤكدا، أن "الخطة اكتمل منها حتى الآن 80% من المستلزمات الإدارية والفنية".

وعن آلية تصويت القوات الأمنية، بين المحمداوي أن "90% من القطاعات الأمنية حددت أماكن التصويت بالقرب من وحداتها ونقاط انتشارها".