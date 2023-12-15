2023-12-15 11:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختارت لجنة حكام كرة الصالات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الجمعة، حكماً عراقياً لإدارة المباريات النهائية لبطولة كأس العالم في أوزبكستان 2024.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة الدولية اختارت الحكم العراقي الدولي حسن محمد الجبوري بعد أن خضع للعديد من الاختبارات العملية والنظرية الناجحة في الاتحاد الآسيوي.

وقال عضو الاتحاد، مشرف لجنة كرة الصالات والشاطئية، يحيى زغير، إن "هذا الاختيار جاء بعد المستوى التحكيمي الذي قدّمه حكمنا الدولي في البطولات الآسيوية والعربية، وحصل من خلالها على درجات تقييم عالية كانت كافية بأن تسند له مهمة التحكيم في نهائيات كأس العالم، في خطوة تعدُّ الأولى في تاريخ العراق على مستوى كرة الصالات".

من جانبه، أوضح رئيس لجنة كرة الصالات والشاطئية علي عبد الحسين، أن "مشاركة حكامنا الدوليين في البطولات الخارجية أعطت انطباعاً إيجابياً بأن الحكم العراقي مؤهل بأن يتواجد في أكبر البطولات العالمية".