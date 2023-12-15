رئاسة الجمهورية تعلن دعمها بمحاسبة القوات المسؤولة عن قاطع الاعتداء على السفارة الامريكية بينها الفوج الرئاسي

2023-12-15 11:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

توضيح

تعلن رئاسة الجمهورية دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في بسط الأمن والاستقرار ومنع الأعمال والعمليات الخارجة عن القانون في استهداف البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية العراقية التي تستهدف استقرار البلد والتجاوز على سيادة العراق وتشويه صورته أمام المجتمع الدولي، حيث تدعم رئاسة الجمهورية الإجراءات والخطط الأمنية المُتخذة مؤخرا، ومن بينها محاسبة جميع القوات الأمنية المسؤولة عن القاطع الأمني في المنطقة التي حصل فيها الاعتداء، ونود التوضيح بأن الفوج الرئاسي المذكور هو تحت إمرة اللواء الثالث في الشرطة الاتحادية منذ العام 2015 .

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية