مسؤول في الداخلية يزف بشرى تتعلق بالبطاقة الموحدة

2023-12-15 12:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ زف مدير دائرة أحوال الرصافة، العميد هيثم ناجي الآلوسي، يوم الجمعة، تسهيلات جديدة للمواطنين قال إنها ستقلل من معاناة المراجعات المتكررة للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة.

وقال الآلوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "دوائر الأحوال وضمن مساعيها لتقليل معاناة المواطن في الإجراءات الخاصة بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة وتسلمها بأسرع وقت، عملت على تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمواطنين بأسرع وقت ودون تأخير وحسب توجيهات وزير الداخلية ومدير عام الجنسية".

وأضاف: "تم بدء العمل في إصدار البطاقات الموحدة وانجازها للمواطن بالكامل خلال مدة أقصاها يومان إلى ثلاثة أيام، يتسلم بعدها المواطن البطاقة كاملة، وذلك بعد أن كانت تصل مدة الإصدار في السابق إلى أكثر من ثلاثة أشهر".

وأشار الآلوسي إلى أن "دوائر الأحوال المدنية، تعمل بشكل حثيث لإنجاز معاملات المواطنين وتقليل معاناتهم و مراجعاتهم بعد تكثيف العمل ومضاعفته"، مردفاً بالقول: "ارتأينا ومن جانب إنساني استثناء كبار السن والمرضى من الجدول، وذلك من خلال تسهيل أمورهم وتمشية معاملاتهم حتى إن كانت مواعيد مراجعاتهم ليست ضمن الأيام المقررة لمناطقهم بحسب الجدول الذي وضع وفق تسلسلات محددة".

وزاد بالقول: "مستمرون بالعمل وفق الجدول الممنهج و بالمواعيد المحددة حسب الأيام والمناطق لاستقبال المواطنين بانسيابية عالية ودون حصول أي تأخيرات، تجنباً لعرقلة العمل"، موضحاً أن "الغرض وضع الجدول هو لتقليل الزخم الحاصل بعد جدولة مراجعات المواطنين وحسب المناطق".