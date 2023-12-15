اليوم.. مبارتان لحساب منافسات المرحلة الثانية من ممتاز السلة

2023-12-15 12:08:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم الجمعة مواجهتان ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة السلة للموسم الحالي (2023-2024).وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن "المباراة الأولى ستجمع المتصدر فريق الدفاع الجوي ومنافسه سابع الترتيب فريق الحشد الشعبي في قاعة الشعب الأولمبية".وأضاف أن" المباراة الثانية ستكون بين خامس الترتيب فريق الحلة والوصيف فريق الكرخ في قاعة نادي الحلة ".