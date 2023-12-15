كتلة نيابية تحدد أسباب عدم امكانية إخراج القوات الأمريكية القتالية من العراق

2023-12-15 12:24:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حدد رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، اليوم الجمعة (15 كانون الأول 2023)، أسباب عدم اخراج القوات الامريكية القتالية من العراق.

وقال الساعدي لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى هذه اللحظة لم يتبلور اي عمل او فعل حقيقي لاخراج القوات الامريكية القتالية من العراق رغم صدور قرار مجلس النواب في 2020، ورغم الانتهاكات والاعتداءات لتلك القوات"، لافتا الى انه "لم يتبلور اي حراك فعلي وجاد ولو في الحد الادنى لكي يشكل غالبية يعتد بها تجاه هذا القرار".

وأكد: "عدم وجود إجماع بالرأي وحراك لاغلبية القوى واحترام قرار مجلس النواب الذي يمثل أعلى سلطة تشريعية في البلاد والسعي الى تنفيذه، من بين الاسباب التي ادت لعدم اخراج القوات الامريكية".

وطوال العامين الماضيين كان الجانب العراقي والامريكي يؤكدان ان القوات الموجودة في العراق هي قوات استشارية وليست قتالية، لكن بعد القصف الامريكي على عناصر ومقرات الحشد الشعبي ولاسيما في جرف الصخر، عاد النقاش مجددا على ان القوات المتواجدة في العراق هي قوات قتالية، وسط تجدد المطالبات ولاسيما من قبل الكتل السياسية المرتبطة بالفصائل، بضرورة خروج القوات الامريكية.