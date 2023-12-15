شرطة النجف الأشرف تنهي استعداداتها الخاصة بيوم الاقتراع

2023-12-15 12:52:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف ـ واع ـ حيدر فرمانأعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، عن إنهاء جميع استعداداتها الخاصة لإجراء الانتخابات المحلية في المحافظة.وقال الناطق باسم قيادة شرطة النجف الأشرف المقدم مفيد سالم محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن"قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، أعدت خطة أمنية خاصة بيومي الاقتراع الخاص والعام، التي تضمنت عدم وجود قطع للشوارع في المحافظة" مشيراً الى أن "جميع الطرق ستكون سالكة، وكذلك التنقل بين المحافظات سيكون مفتوحاً".من جهته أشار الناطق باسم مفوضية الانتخابات مكتب النجف الأشرف حيدر طوير الى أن"محافظة النجف الأشرف دخلت اعتباراً من صباح اليوم الجمعة فترة الصمت الانتخابي"، مبيناً أن" مفوضية مكتب النجف الأشرف قامت بأكثر من ورشة توعوية وتثقيفية للمرشحين بغية تثبيت التوقيتات الانتخابية ومنها توقيتات الصمت الانتخابي".وأكد أن" أي مخالفة للصمت الانتخابي فسيتم رصدها من قبل لجنة الرصد، ويتم تثبيت المخالفة بحق المرشح المخالف للتعليمات، وفي حال تقديم شكوى من قبل مرشح آخر على مرشح ثان قام بخرق الصمت الانتخابي فتسجل شكوى في مكتب المفوضية، وتطبق بحقه الإجراءات القانونية والإدارية وفق قانون الانتخابات ".وتابع أن" الصمت الانتخابي هو إيقاف جميع النشاطات الدعائية للمرشحين، أما البوسترات فتبقى معلقة بشرط أن تبتعد مئة متر عن أي مركز انتخابي، مضيفاً أن" هناك آلية إلزام المرشحين كافة برفع الدعايات الانتخابية خلال فترة محددة وإذا لم تزل فستتم إزالتها على نفقة المرشح من قبل البلدية" .