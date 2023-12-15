اجتماع أمني موسع لمناقشة خطة تأمين المراكز الانتخابية في ميسان

2023-12-15 13:04:06 - المصدر: واع

ميسان ـ واع –شذى السودانيعقدت قيادة عمليات ميسان،اليوم الجمعة، اجتماعا أمنيا موسعا لمناقشة خطة تأمين المراكز الانتخابية في ميسان.وذكرت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"قائد عمليات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي، استقبل اليوم معاون رئيس أركان الجيش للتدريب الفريق قوات خاصة الركن حامد محمد كمر المشرف على الخطة الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات في محافظة ميسان".واضافت انه" تم عقد اجتماع موسع في مقر قيادة العمليات بحضور قائد الشرطة وجميع آمري التشكيلات والوحدات من قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي والوكالات الاستخباراتية والأمنية، مبينا ان" قائد العمليات تحدث عن ايجاز مفصل عن سير تأمين الخطة الامنية للمراكز الانتخابية في عموم محافظة ميسان".وتابعت انه" تم اجراء جولة ميدانية لمتابعة انتشار القطعات الامنية في المراكز الانتخابية في المحافظة".