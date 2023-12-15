الصناعة: التعاقد مع شركات عالمية لإنشاء مصانع للسكر في محافظتي نينوى وميسان

2023-12-15 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد ـواع- نصار الحاج

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع شركات عالمية لإنشاء مصانع للسكر في محافظتي نينوى وميسان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصناعة ضحى الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"وزارة الصناعة والمعادن أعلنت التعاقد مع شركة المانجرو لإنشاء مصنع جديد للسكر في محافظة نينوى".

وأضافت أن" الوزارة تعاقدت أيضاً مع شركة ACA الاسترالية لإنشاء مصنع جديد للسكر في محافظة ميسان، وذلك ضمن أعمال منتدى الشراكات الصناعية الذي عقدته الوزارة في محافظة البصرة مطلع شهر كانون الأول الحالي".

وأكدت الشركة العامة للصناعات الغذائية التابعة الى وزارة الصناعة في وقت سابق، وجود شركات عربية وعالمية أبدت رغبتها بتطوير مصنع سكَّر ميسان، مبينةً أن تشغيل المصنع سيعمل على تشغيل الأيدي العاملة، ويطور العجلة الاقتصادية للمحافظة".

وأضاف أن "هناك رسائل تم تقديمها من شركات عالمية وعربية كبيرة، أبدت رغبتها بتطوير وتشغيل معمل سكَّر ميسان ومزرعته"، مؤكداً أن "المفاوضات ما زالت جاريةً مع هذه الشركات".

وأشار إلى أنه "في حال التوصل الى التعاقد مع إحدى هذه الشركات، سيكون تشغيل المصنع سبباً في تغطية نسبة كبيرة من الحاجة المحلية لمادة السكَّر، ما سينعكس ايجاباً على تطوير الواقع الاقتصادي لمحافظة ميسان، وسيشغل أعداداً كبيرة من المواطنين".