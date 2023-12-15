تواصل الدورة التدريبية الآسيوية فئة (C) في البصرة

2023-12-15 13:16:06 - المصدر: واع

بغداد - واعتتواصل في مدينة البصرة المحاضرات النظرية والعملية للدورة الآسيويّة للفئة (C) والتي تشرف عليها اللجنة الفنية والتطويرية في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم.وذكر بيان للقناة الاعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن" الدورة يديرها أمجد محمد علي ويحاضر فيما المحاضر الآسيويّ المعتمد عقيل هاتو وبمشاركة (24) مدرباً".وأضاف أن" المحاضرات النظرية تقام في قاعات المدينة الرياضيّة، بينما ينفذ البرنامج التطبيقيّ العمليّ في ملاعب المدينة".وأوضح البيان أن " الدورة شهدت محاضرة بعنوان (قانون كرة القدم) ألقاها الحكم الاتحادي السابق عدنان شايع، ومحاضرة أخرى عن الطب الرياضيّ بعنوان (إصابات كرة القدم) ألقاها الدكتور كامل شنيل مناحي".