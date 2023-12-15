2023-12-15 13:16:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مكاتب انتخابات ديالى وصلاح الدين، يوم الجمعة، احصائيات متعلقة بالتصويت الخاص، فيما أكدوا استكمال إجراءات الاقتراع بجميع مضامينه.

وتنطلق في الساعة السابعة من صباح غد السبت، عملية التصويت الخاص لمنتسبي الأمن والنازحين ونزلاء السجون والمستشفيات، لاختيار ممثلين عنهم في مجالس المحافظات والأقضية لـ15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، فيما سينطلق الاقتراع العام، يوم الاثنين 18 كانون الأول الجاري، وذلك بعد توقف منذ عام 2013.

وقال مسؤول إعلام مكتب ديالى الانتخابي، سلام مهدي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد العناصر الأمنية والحشد الشعبي المشمولين بالتصويت الخاص بلغ 57404 عنصراً موزعين في 44 مركزاً انتخابياً و143 محطة اقتراع".

وأكد مهدي، استكمال جميع الإجراءات الأمنية واللوجستية للتصويت الخاص بجميع المضامين "الأمنية والفنية"، إلى جانب خطة أمنية مشتركة لتأمين ونجاح التصويت دون مشكلات أو معوقات، كاشفاً عن "نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للرجوع إليها في حال وقوع خروق أو حوادث تواجه سير عملية التصويت".

وفي صلاح الدين، بلغ عدد المشمولين بالتصويت الخاص 67393 عنصراً أمنياً من التشكيلات الأمنية والحشد، موزعين في 44 مركزاً انتخابياً وبواقع 162 محطة انتخابية، وفق مدير إعلام مكتب انتخابات صلاح الدين، ياسر نصيف.

ولفت نصيف، خلال حديثه للوكالة، إلى استكمال جميع الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالتصويت الخاص، والتي تشمل إجراءات الخطط الأمنية المشتركة وغيرها من الأمور اللوجستية الأخرى.