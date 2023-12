2023-12-15 13:20:03 - المصدر: مفوضية الانتخابات

تفقد رئيس مجلس المفوضيين القاضي عمر أحمد محمد سير العملية الإنتخابية في جانب الكرخ يوم الجمعة الموافق ١٥ كانون الاول وكان في إستقباله مدير المكتب السيد صدام ثابت. حيث عقد رئيس مجلس المفوضيين أجتماعاً مع إدارة المكتب ومسؤولي الشعب للوقوف على عملهم خلال هذه الفترة الحالية والخطط الموضوعة من قبل المكتب فيما يتعلق بالتصويت الخاص

