2023-12-15 13:20:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب صلاح زيني، اليوم الجمعة (15 كانون الاول 2023)، عن فريقين سيخوضان انتخابات المجالس المحلية، فيما اوضح اهمية 18 كانون الاول بالنسبة للقوى السياسية.

وقال زيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" انتخابات مجالس المحافظات تعود بعد سنوات على حل اخر دورة منها بقرار نيابي"، مبينا أن "البعض ظن بأنها لن تعود لكنها دستورية وإلغاؤها يتطلب تغيير في بنوده وهذا صعب، لذا عادت بعد تعديل قانون الانتخابات قبل اشهر".

واوضح، أن" اهمية وقوة انتخابات مجالس المحافظات هي في صلاحياتها، خاصة وإنها هي من تحدد هوية المحافظين وترسم خارطة واسعة للقوانين من جهة انها رقابية، كما انها لديها صلاحية التغيير وتحد من سطوة المحافظ"، مشيرا الى انه "كلما كان اعضاء المجلس ناجحين سيعزز هذا الامر البعد الشعبي في دعم توجهاته في أي دورة قادمة ولو كانت نيابية".

واشار الى أن" انتخابات مجالس المحافظات تضم فريقين، الاول هو قوى تقليدية تريد الحفاظ على مكتسباتها من خلال التدوير والثاني قوى اخرى تقود التغيير وتسعى الى كشف الفساد واعتماد خارطة طريق تنقذ المحافظات من بؤس الخدمات والفساد وسيطرة بعض القوى على مقاليد الامور في كل شي وإناطة المناصب في الدوائر الى الكفاءات".

وصباح اليوم الجمعة، دخلت مرحلة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ، استعدادًا لانطلاق عملية التصويت لانتخابات مجالس المحافظات.

وستكون انتخابات التصويت الخاص "للعسكريين" يوم السبت 16 كانون الاول، لذلك بدأ الصمت الانتخابي اليوم ، وسينتهي مع اغلاق اخر صندوق تصويت في 18 كانون الاول في التصويت العام.

وفي وقت سابق، أصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، 4 توجيهات تتعلق بالانتخابات وبشأن منح الموظفين إجازة محددة للادلاء باصواتهم.

في حين أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، عدم وجود أي معرقلات امام العملية الانتخابية.

وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "المفوضية انهت كل الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، ولا يوجد أي شيء يعرقل العملية الانتخابية"، مبينا انه "تم وضع خطة لإنجاح هذه العملية على مختلف الأصعدة الفنية والأمنية وغيرها".

وبين جميل ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خلال عمليات المحاكاة الخامسة التي جرت باغلب المحافظات، لم تسجل فيها أي خلل او ثغرة ولهذا الانتخابات ستكون ناجحة ولا مخاوف من أي معرقلات"، معتبرا ان "الانتخابات المحلية المقبلة ستكون مختلفة عن سابقتها بكافة الإجراءات الرقابية وغيرها".

ومن المؤمل ان تجري انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الاول الجاري، في اول انتخابات لمجالس المحافظات منذ 10 سنوات.