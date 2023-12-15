الداخلية تعلن مراحل وتوصيات الخطة الخاصة بتأمين الانتخابات المحلية

2023-12-15 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن المباشرة بالخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، فيما أشارت إلى منع حمل السلاح واستخدام الطائرات المسيرة وحركة عجلات الحمل والدراجات والستوتات في يوم الاقتراع.وقال المتحدث باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأجهزة الأمنية انتهت من كامل استحضاراتها الخاصة بالخطة الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات، وبموجب الخطة الأمنية التي تمت المباشرة بها، أدخلت جميع القطاعات بدرجة 100 بالمئة، وأشركت جميع الموارد والإمكانات سواء على المستوى البشري واللوجستي بالإنذار".وأضاف ميري أن "الخطة كانت على شكل ثلاث مراحل: مرحلة العمليات الاستباقية، مرحلة فحص وتجريب القطاعات على الأرض، ومرحلة التنفيذ المباشر، إذ سيتم تأمين الحماية لأكثر من 8960 مركز اقتراع في عموم العراق، بما فيها الخاص والعام والنازحون والسجون وباقي التفاصيل الأخرى".ولفت إلى أن "الخطة الأمنية تضمنت كذلك عدة توصيات منها: منع حمل الأسلحة بمختلف أشكالها، منع استخدام الطائرات المسيرة، منع حركة عجلات الحمل أكثر من 5 أطنان والدراجات والستوتات في يوم الانتخابات من الساعة 1:00 صباحاً إلى الساعة 6:00 مساء من يوم 19، وهكذا تباعاً باقي الإجراءات الأخرى".وفي ما يتعلق بالجهد الاستخباري والإسناد الجوي، قال العميد ميري: إن "الجهد الاستخباري والإسناد الجوي عنصران أساسيان ورئيسيان في الخطة"، مؤكداً أن "كل القوات المسلحة العراقية ستشارك في تأمين خطة انتخابات عام 2023".