اختيار الحكم الدولي حسن محمد لقيادة مباريات كأس العالم للصالات

2023-12-15 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاختارت لجنةُ حكام كرة الصالات في الاتحادِ الدوليّ لكرة القدم (فيفا) حكمنا الدوليّ (حسن محمد الجبوري) للمُشاركةِ في إدارةِ نهائيات كأس العالم في أوزبكستان 2024.وذكر بيان للقناة الاعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن" الاختيار تم بعد أن خضعَ حكمنا إلى العديد من الاختباراتِ العملية والنظرية في الاتحادِ الآسيوي، تكللت جميعها بالنجاح وبدرجة تقييم عالية".وأعرب عُضو الاتحاد، مشرف لجنة كرة الصالات والشاطئيّة (يحيى زغير) عن سعادته الكبيرة باختيارِ الاتحاد الدوليّ لكرة القدم الحكم الدوليّ العراقيّ حسن محمد الجبوري للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم لكرة الصالات في أوزبكستان.