"بغداد اليوم" تنفرد بالكشف عن آلية وموعد اعلان نتائج الانتخابات المحلية (فيديو)

2023-12-15 14:30:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنفرد وكالة "بغداد اليوم" بالكشف عن آلية وموعد اعلان نتائج الانتخابات المحلية بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لـ"بغداد اليوم"، إن "نتائج التصويت الخاص والعام ستعلن بعد 24 ساعة من التصويت العام بحسب قانون انتخابات مجالس المحافظات"، مبينة انه "هناك عد وفرز الكتروني ومن ثم يدوي وبعدها اعلان النتائج".

فيما أكد عضو الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات حسن هادي لـ"بغداد اليوم"، ان " المفوضية جاهزة بالكامل ولم يتبقى الى اللمسات الاخيرة وانطلاق عملية الاقتراع".

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