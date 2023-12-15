2023-12-15 14:32:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعيلتقي منتخب الناشئين، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، نظيره العماني من أجل الظفر بنقاط المباراة والتأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 17 عاماً والتي تضيفها مدينة صلالة بمحافظة ظفار العمانية ويحتل منتخبنا المركز الثاني في مجموعته الأولى بـ 3 نقاط من فوز على لبنان 0/3 وخسارته أمام اليمن 2/1 ، بينما يقبع منتخب عُمان بالمركز الثالث بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف يصبّ بصالح منتخبنا .ويحتل لبنان المركز الأخير بصفر من النقاط من خسارتين، فيما ضمن اليمن التأهل بـ6 نقاط من فوزين.