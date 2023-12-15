تحت تهديد السلاح.. سطو على محل صيرفة في ديالى وسرقة 7 ملايين دينار

2023-12-15 14:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بقيام مسلحين مجهولين بعملية سطو على منفذ للصيرفة غربي بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين يحملان مسدسات ويستقلان دراجة نارية اقتحما منفذاً لصرف الرواتب (منفذ الميران) في حي الكاطون غربي مدينة بعقوبة، وسرقا 7 ملايين دينار منه، وهربا إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية، تواصل الملاحقة والتحري لاعتقال المنفذين واتخاذ الإجراءات اللازمة"، مؤكداً أن "كاميرات المراقبة كشفت ملامح الفاعلين وجاري تدقيق هويتهما من قبل الجهات المختصة".

وتشهد مناطق غربي بعقوبة مركز محافظة ديالى، عمليات سطو بين الحين والآخر، تطال مكاتب ومنافذ صيرفة، ينفذها مراهقون بدوافع عديدة.