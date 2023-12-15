جهاز الأمن الوطني يكشف دوره أثناء العملية الانتخابية

2023-12-15 14:42:06 - المصدر: واع

بغداد - واع

كشف جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن دوره أثناء العملية الانتخابية والاستعدادات الأمنية الجارية لاجراء الانتخابات.

وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني في مؤتمر صحفي تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "دور جهاز الأمن الوطني يتلخص بتأمين أعضاء وكوادر ومنشاة وبنيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومرشحي الانتخابات والجهات الرقابية وتقييم الإجراءات الأمنية والوقاية وإجراءات السلامة وتسجيل الملاحظات الخاصة بأجهزة ومراكز الاقتراع".

يتبع..