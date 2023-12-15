تأخرت رحلاتهم أكثر من 6 ساعات.. فوضى واستياء للمسافرين داخل مطار البصرة (فيديو)

2023-12-15 14:52:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- البصرة

شهد مطار البصرة الدولي، اليوم الجمعة (15 كانون الاول 2023)، حالة من الفوضى واستياء المسافرين بسبب تأخر رحلاتهم اكثر من ست ساعات عن موعدها المحدد.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، حالة الفوضى في المطار وسط استياء كبير من المسافرين بعد تأخر رحلتهم على متن الخطوط الجوية العراقية والتي كان موعدها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، الا انها تأخرت أكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد، من دون معرفة الاسباب التي أدت الى ذلك".





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