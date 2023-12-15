2023-12-15 15:29:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

شهدت محافظة ديالى في الايام الاخيرة انسحابات لمرشحين عن تحالف "تقدم"، وفق ما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، في علقت مفوضية الانتخابات بديالى على بيانات الانسحابات "الفيسبوكية"، مبينة أنها تتعامل مع "ورقة الاقتراع".

وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة (15 كانون الاول 2023)، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بيان انسحاب المرشح عن تحالف تقدم عمر الدايني في محافظة ديالى.

انسحاب مرشحي تقدم بديالى

وقال الدايني في الاستقالة التي حصلت على نسخة منها "بغداد اليوم" : "قررت الانسحاب من السباق الانتخابي من تحالف تقدم بديالى وذلك لعدم التزامهم معي ومع جمهوري الكريم، وعدم تلبيتهم لمطالب جمهوري، قررت عدم خوض السباق الانتخابي معهم ولعدم ردهم على اتصالاتي".

فيما اعلن المرشح عن تحالف تقدم بديالى مازن زهير العبيدي ايضا انسحابه من خوض السباق الانتخابي ، بسبب "عدم تلبية مطالب جمهوره، مشيرا الى وجود تمييز وتباين في تقريب بعض المرشحين بعيدا عن الكفاءة والنزاهة"، وفقا لاستقالته التي حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منها.





انسحابات "فيسبوكية"

من جانبها ردت مفوضية الانتخابات، اليوم الجمعة، على ما اسمته "بيانات الانسحاب عبر منصة الفيس بوك" بديالى.

وقال مدير اعلام مفوضية الانتخابات في ديالى سلام مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" في الايام الماضية انتشرت بيانات لبعض المرشحين من قوائم انتخابية عديدة يعلنون فيها انسحابهم من الماراثون الانتخابي وكل منهم يسرد اسبابه".

واضاف، انه "حتى الان لم يصلنا اي تبليغ رسمي بانسحاب اي مرشح كما ان المفوضية تتعامل مع (ورقة الاقتراع) بما تتضمنه من قوائم "، مبينا أن "كل صوت يحصل عليه مرشح اعلن انسحابه على انه صوت يؤخذ به له ولقائمته، لان اوراق الاقتراع طبعت وستوزع ابتداء من يوم غد السبت في التصويت الخاص".

وكانت محافظة ديالى قد شهدت انسحاب 8 مرشحين خلال الايام الـ19 الاخيرة من قوائم مختلفة، ابرزها "تحالف تقدم" بسبب قلة الدعم او التمييز بين مرشح واخر خلال الحملات الانتخابية.