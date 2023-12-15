باحث يعلق على قرار حجب المواقع "الاباحية": أمامنا ثلاث "مشكلات أكبر"

2023-12-15 16:00:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق الباحث الاجتماعي قيس العبيدي، اليوم الجمعة (15 كانون الاول 2023)، على قرار حجب المواقع "الاباحية"، فيما اشار الى ثلاث مشكلات "أكبر" تواجه المجتمع العراقي.

وقال العبيدي لـ"بغداد اليوم": "إننا جزء من مجتمع محافظ ينبذ (المواقع الاباحية)، لكن هل حجبها فعال في منع الوصول اليها في ظل وجود طرق فنية عديدة لكسر الحجب لمن يريد وبسهولة شديدة؟ ".

واضاف العبيدي "اذن لابد من طرح حلول موضوعية ابرزها منع وصول تلك المواقع الى الاطفال وهذا الاهم"، مبينا ان "ما تحدثه المواقع الاباحية من مشاكل اقل بكثير من مشاكل المخدرات والخمور، وصولا الى مكاتب الربا وحمى الطلاق".

واشار الى انه "لابد من اعادة تقييم المشاكل التي تحاصر المجتمع في بنيته الاساسية والتعامل معها بشكل موضوعي من خلال طرح الحلول، فلا يمكن أن تستنفر مثلا لإصلاح انارة طريق هو بالاساس يعاني من مطبات وحفر مميتة على سبيل المثال".

واوضح أن" حماية الاطفال من تأثير الافلام الاباحية هي الضرورة الاهم، وهذا الامر يأتي من خلال توعية الاسر بمراقبة اطفالهم والانتباه لنشاطهم على الهواتف ووضع البرامج التي تمنع الوصول الى هذه المواقع".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الخميس (14 كانون الاول 2023)، أمراً ولائياً بإيقاف وحجب المواقع الاباحية كافة في العراق.

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت اليوم، امراً ولائياً بالعدد ( 325 / اتحادية /امر ولائي / 2023) بناءً على الطلب المقدم من قبل النائب باسم خزعل خشان المدعي في الدعوى المرقمة ( 325 / اتحادية /2023 ) المتضمنة طلبه اصدار امراً ولائياً بحجب المواقع الاباحية لحين البت بالدعوى المذكورة".

وأوضح، أن "المحكمة قررت استناداً الى احكام المادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 الحكم بإلزام كل من وزير الاتصالات ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات اضافة لوظيفتيهما بإيقاف وحجب كافة المواقع الاباحية في جميع انحاء جمهورية العراق، أمراً ولائياً ملزماً للسلطات كافة وصدر بالاتفاق".