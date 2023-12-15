معرض أربيل الدولي "للجمال".. عروض متنوعة لجذب العلامات التجارية العالمية (صور)

2023-12-15 16:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهد معرض أربيل الدولي للجمال الخامس في يومه الثاني، يوم الجمعة، مشاركة شركات محلية وأجنبية مختصة في مجال الملابس الرجالية والنسائية والعطور ومراكز التجميل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المعرض شهد مشاركة لشركات محلية من عموم العراق إضافة إلى شركات تركية وهندية وإماراتية وإيران وأردنية ودولاً أخرى، وسيستمر 17 من الشهر الجاري.

وقال محمد علي، أحد المشاركين في المعرض، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض بنسخته الخامسة يوفر فرصة للزائر للاطلاع على مجالات الجمال والموضة بكل أنواعها فضلاً عن العروض التي تقدمها هذه الشركات والمراكز".

من جانبه، أوضح أحمد عادل، أحد زوار المعرض، لوكالة شفق نيوز، أن "أهمية المعرض تكمن في جذب العلامات التجارية العالمية إلى السوق العراقية كونها قليلة في الوقت الحالي خاصة مع مشاركة شركات أجنبية، وكذلك فتح باب التعاون والاستثمار من قبل الشركات المحلية والاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال".