فوز الشرطة ونوروز وتعادل دهوك مع النفط بدوري نجوم العراق

2023-12-15 16:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريقا الشرطة ونوروز الفوز على منافسيهما، فيما تعادل ناديا دهوك والنفط، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024.

وانطلقت المباريات الثلاث عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر في بغداد والبصرة ودهوك.

وفي اللقاء الأول فاز نادي الشرطة بنتيجة كبيرة على الحدود 4-0، وجرت المباراة في ملعب أمانة بغداد.

انتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين دون مقابل جاءا عن طريق سجاد جاسم في الدقيقة التاسعة، وإدريسيا نيانج في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني أضاف إدريسا نيانج هدفه الشخصي الثاني وهدف الشرطة الثالث في 74، وفي الدقيقة 90+2 سجل الشرطة هدفاً رابعاً عن طريق عبد المجيد بوبكر.

كما شهد الشوط الثاني طرد لاعب الشرطة يزن العرب بمنتصف الشوط الثاني، وكذلك طرد لاعب الحدود علي محسن قبل انتهاء وقت المباراة الأصلي بثمان دقائق بسبب الخشونة المتعمدة.

وفي اللقاء الثاني فاز نوروز مضيفه نفط البصرة بنتبجة 1-0، وجرت المباراة في ملعب الفيحاء.

انتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بهدف دون رد جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح محمد سامي عند الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني أضاع حسام جادالله ركلة جزاء لفريقه نفط البصرة بعد أن ردها حارس نوروز محمد رحيم في الدقيقة 55 لكن حكم اللقاء محمد كامل أعاد الركة لتقدم اللاعب قبل تنفيذ الركلة، ليتصدى لها حارس نوروز مرةً أخرى في الدقيقة 56.

وفي المباراة الثالثة تعادل نادي دهوك مع ضيفه النفط من سلباً دون أهداف وجرت المباراة على ملعب دهوك.