العمليات المشتركة: إعداد خطة لضمان تأدية المنتسبين للتصويت الخاص بانسيابية

2023-12-15 17:10:13 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، إكمال جميع استعدادات القطعات الأمنية لتأمين انتخابات مجالس المحافظات، فيما أوضحت الواجبات والآلية التي سيتم تطبيقها ضمن خطة معدة لضمان مشاركة المنتسبين بعملية التصويت بانسيابية دون حصول أي فراغ أمني.وقال نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول الركن قيس المحمداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "القطعات الأمنية أكملت جميع استعداداتها ومنذ 3 أيام بدأت انتشارها الميداني على الأرض ودخلت منذ يوم أمس الرابع عشر من كانون الأول مرحلة الإنذار ضمن الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات".وأضاف، أن "الخطة عززت بجهد استخباري عالٍ وتم تعزيز ومسك المراكز الانتخابية بـ 3 أطواق أمنية مع تواجد الاحتياطات في الأماكن المخصصة لها وأكملنا كل الاستعدادات والتنسيق عالٍ مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".وتابع، إن "يوم غد سيكون للتصويت الخاص وقطعاتنا البطلة ستشارك في عملية الاقتراع وفق خطة بواقع ثلث يؤدي التصويت وثلثين بالواجب ويتم تبادل المواقع على ثلاث مراحل لضمان مشاركة الجميع بالتصويت، وكذلك أكملنا خططنا المتعلقة بواجبات القوة الجوية وطيران الجيش الذي سينقل (عصا ذاكرة) من المحافظات إلى المفوضية".وشدد، على أن " تعليمات وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أكدت بأنه لا يجوز مطلقا لأي قائد أو أي ضابط أو أي عنوان التأثير على المنتسبين".وأشار، إلى أن "أبطال القوات الأمنية يتمتعون بانضباط عالٍ وسيكون لديهم الحرية الكاملة بموضوع التصويت والاختيار وتم إكمال توزيع أسماء المنتسبين على مراكز الاقتراع والتنسيق مستمر مع المفوضية وتم كذلك إكمال توزيع المستلزمات والأدوات والمعدات الفنية واللوجستية في مركز الاقتراع بشكل كامل والأمور تسير وفق ما تم التخطيط له".