تشكيل لجنة لمراجعة جميع الاراضي الموزعة خلال فترة "الدعاية الانتخابية"

2023-12-15 17:30:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (15 كانون الاول 2023)، بتشكيل لجنة لمراجعة جميع الاراضي الموزعة خلال فترة "الدعاية الانتخابية".

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "منعاً لاستغلال النفوذ السياسي والإداري لأغراض شخصية وحزبية، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتأليف فرق مشتركة، من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، تتولى مراجعة وتدقيق الإجراءات كافة، المتعلقة بتخصيص ومنح وتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات خلال مدة الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات".

واضاف، ان الاجراء يأتي "بغية تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتعزيز النزاهة والشفافية وصحة وسلامة الإجراءات كافة؛ حمايةً للأموال العامة".



