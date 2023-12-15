رئيس الوزراء يهنئ الإيزيديين بمناسبة عيد الصيام

2023-12-15 17:32:01 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الإيزيديين بمناسبة عيد الصيام.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يتقدّم بأخلص التهاني وعميق الأمنيات والتبريكات إلى الإيزيديين من أبناء شعبنا الكريم، في العراق والعالم، بمناسبة عيد الصيام روزين ئيزي، مبتهلاً إلى الباري -عزّ وجل - أن يغمر كل العراقيين، بجميع أطيافهم المتآخية، بالخير، وأن تملأ الأفراح والمسرّات أيامهم، وأن يديم نعمته على عراقنا بالأمن والاستقرار والازدهار".