الإقتراع الخاص.. كيف ستؤمن القوات الأمنية الانتخابات وتدلي بأصواتها بوقت واحد؟

2023-12-15 17:40:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، (15 كانون الأول 2023)، عن خطة معدة لضمان مشاركة المنتسبين بعملية التصويت الخاص المقرر غداً في انتخابات المحافظات بانسيابية دون حصول أي فراغ أمني.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول الركن قيس المحمداوي للوكالة الرسمية إن "القطعات الأمنية أكملت جميع استعداداتها ومنذ 3 أيام بدأت انتشارها الميداني على الأرض ودخلت منذ يوم أمس الرابع عشر من كانون الأول مرحلة الإنذار ضمن الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات".

وأضاف، أن "الخطة عززت بجهد استخباري عالٍ وتم تعزيز ومسك المراكز الانتخابية بـ 3 أطواق أمنية مع تواجد الاحتياطات في الأماكن المخصصة لها وأكملنا كل الاستعدادات والتنسيق عالٍ مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأوضح المحمداوي، إن "يوم غد سيكون للتصويت الخاص وقطعاتنا ستشارك في عملية الاقتراع وفق خطة بواقع ثلث يؤدي التصويت وثلثين بالواجب ويتم تبادل المواقع على ثلاث مراحل لضمان مشاركة الجميع بالتصويت، وكذلك أكملنا خططنا المتعلقة بواجبات القوة الجوية وطيران الجيش الذي سينقل (عصا ذاكرة) من المحافظات إلى المفوضية".

وشدد، على أن "تعليمات وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أكدت بأنه لا يجوز مطلقا لأي قائد أو أي ضابط أو أي عنوان التأثير على المنتسبين".

وأشار، إلى أن "القوات الأمنية تتمتع بانضباط عالٍ وسيكون لديهم الحرية الكاملة بموضوع التصويت والاختيار وتم إكمال توزيع أسماء المنتسبين على مراكز الاقتراع والتنسيق مستمر مع المفوضية وتم كذلك إكمال توزيع المستلزمات والأدوات والمعدات الفنية واللوجستية في مركز الاقتراع بشكل كامل والأمور تسير وفق ما تم التخطيط له".

ولا يفصل عن موعد إجراء الانتخابات المحلية في العراق، الخاصة باختيار حكومات المحافظات، سوى بضع ساعات حيث ستفتتح مراكز الاقتراع للتصويت الخاص في الساعة السابعة من صباح غد السبت وتغلق في تمام الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 7166 مركزاً والمحطات 35 ألفاً و553 محطة (في كل مركز توجد بين 4 و6 محطات)، وعدد مراكز اقتراع التصويت الخاص (المخصصة لأفراد الجيش والشرطة والسجناء ونزلاء المستشفيات) بلغت 565 مركزاً والمحطات 2367 محطة، كما أن عدد مراكز اقتراع النازحين بلغت 35 والمحطات 120 محطة، وبهذا يكون المجموع الكلّي لمراكز الاقتراع 7766 مركزاً والمحطات 38 ألفاً و40 محطة.