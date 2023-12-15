2023-12-15 17:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط 8 حاويات تحتوي على دراجات نارية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبناءً على المعلومات الواردة من رئيس الهيئة اللواء عمر عدنان الوائلي، تمكنت من ضبط ثماني حاويات خارج الحرم الكمركي والمنجزة معاملاتها ومصرح بها أدوات احتياطية للسيارات وعدد يدوية وجام سيارات ودراجات هوائية".وأضافت، أنه "تبين من خلال الكشف والتدقيق وجود (دراجات نارية جديدة ومستعملة) ممنوعة من الاستيراد معدة للتهريب"، لافتة إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها الى مركز شرطة كمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".