الموجة الباردة تنحسر في العراق ونشاط مطري نهاية الشهر

2023-12-15 18:05:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير تحديثات الطقس، مساء اليوم الجمعة (15 كانون الأول 2023)، الى انحسار الموجة الباردة في البلاد.

وقال المتنبئ الجوي رياض القريشي في مواقع التواصل، انه "وبعد انحسار الموجة الباردة وعودة الأجواء الدافئة متوقع عودة تحسن فرص الأمطار وفترة النشاط الأهم للحالات المطرية متوقعة في الثلث الأخير من الشهر الجاري".

وتوقع القريشي امتداد هذا النشاط المطري الى "شهر كانون الثاني المقبل مع عودة الحالات المطرية".



