غوارديولا يكشف آخر تطورات إصابة هالاند وموقفه من كأس العالم للأندية

2023-12-15 18:32:01 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، اليوم الجمعة، آخر تطورات إصابة هالاند وموقفه من كأس العالم للأندية.وقال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه" من المتوقع غياب إرلينغ هالاند عن المباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابة في القدم، معربا عن أمله في أن يتمكن المهاجم من السفر مع الفريق إلى كأس العالم للأندية في السعودية".وأضاف غوارديولا: "لا أعتقد ذلك (أنه سيتمكن من اللعب يوم السبت)، لكن ربما وبصورة مفاجئة يخبرونني بشيء جديد، لكن لا أعتقد ذلك".وغاب هالاند عن فوز الفريق يوم الأحد الماضي 2-1 على لوتون تاون بسبب ما وصفه غوارديولا بأنه رد فعل إجهادي، وبعد ذلك لم يسافر مع الفريق إلى بلغراد في الفوز 3-2 على ريد ستار في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي".ويؤدي رد الفعل نتيجة الإجهاد لتورم وكدمات في العظام يمكن أن يتطور إلى شيء أخطر وهو الشرخ الإجهادي، لكن غوارديولا قال: إنه "ليس قلقا بشأن المهاجم البالغ من العمر 23 عاما، والذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 14 هدفا".وأضاف المدرب: "لا، إنه ليس شرخا، إنه مجرد إجهاد وفي بعض الأحيان يتعافى اللاعبون بشكل أسرع".وشدد غوارديولا: "سيفحصه الأطباء وسنرى كيف يشعر، أتمنى أن يتمكن من السفر إلى السعودية، غدا السبت، بعد المباراة، وأعتقد أنه سيسافر معنا وبعد ذلك سنرى إذا ما كان قادرا على لعب المباراة الأولى أو الثانية أو عندما سنعود إلى مانشستر".