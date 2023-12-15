اعتقال مسافرين بحوزتهما 83 ماستر كارد معدة للتهريب في مطار بغداد

2023-12-15 19:01:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

القبض على مسافرين بحوزتهما (83) بطاقة ماستر كارد معدة للتهريب في منفذ مطار بغداد الدولي





تمكنت مديرية منفذ مطار بغداد الدولي من القاء القبض على مسافرين عراقيين بحوزتهما بطاقات ماستر كارد عددها (83) بطاقة مخبأة دون التصريح عنها.





عملية الضبط تمت بالتعاون المشترك مع مركز كمرك المطار وشرطة الكمرك من خلال التفتيش الدقيق.





تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط اصولي واحالة المتهمين الى مركز شرطة المطار لأتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.





هيأة المنافذ الحدودية