الشرطة يقفز للصدارة ونوروز يدخل المربع الذهبي

2023-12-15 19:02:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز الشرطة على نظيره الحدود بنتيجة 4-0، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة (15 كانون الأول 2023)، على ملعب أمانة بغداد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق.

وارتفع رصيد الشرطة إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد الحدود عند النقطة 12 في المركز السابع.



ونجح سجاد جاسم في وضع فريقه الشرطة في المقدمة خلال الدقيقة 9، إثر تصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء.

وتمكن إدريسا نيانج من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 11، بعد كسر دفاع الحدود، وتقدم من جهة اليمين.

وعاد نيانج ليسجل الهدف الثالث للشرطة في الدقيقة 74، إثر تسديدة زاحفة من داخل المنطقة.

واستطاع عبد المجيد أبو بكر، إضافة الهدف الرابع في الدقيقة (90+3) بعد استلام تمريرة متقنة من البديل عبد الرزاق قاسم.

وأشهر حكم اللقاء أحمد كاظم، البطاقة الحمراء في الشوط الثاني، في وجه مدافع الشرطة يزن العرب، ولاعب الحدود علي محسن.

وفي مباراة أخرى خطف نوروز فوزا ثمينا على مستضيفه نفط البصرة بنتيجة (1-0)، اليوم الجمعة على ملعب الفيحاء بمدينة البصرة، ضمن مباريات الجولة ال9 من دوري نجوم العراق.

وتمكن نوروز من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 18، عن طريق محمد سامي من ركلة جزاء نفذها بإتقان.

وبهذا الانتصار، تقدم نوروز إلى المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بينما تراجع نفط البصرة إلى الترتيب الـ17، برصيد 8 نقاط.



وفي مباراة ثانية أقيمت بالتوقيت ذاته، خيم التعادل السلبي على لقاء دهوك وضيفه النفط، في ملعب صقور الجبال بمدينة دهوك الشمالية.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد دهوك 12 نقطة في الترتيب التاسع، بينما رفع النفط رصيده إلى 13 نقطة، في المركز السادس.



