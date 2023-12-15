ارتفاع صادرات السعودية الى العراق وطموحات بتجاوز الـ 5 مليارات دولار

2023-12-15 19:04:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف خبير اقتصادي، اليوم الجمعة (15 كانون الأول 2023) عن ارتفاع الصادرات السعودية الى العراق لغاية الربع الثالث من العام الحالي.

ويقول منار العبيدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان هذا الارتفاع كان "بنسبة سنوية 28.5% لتبلغ 1.3 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل نحو 350 مليون دولار)".

كما ارتفع صادرات السعودية من معادن الحديد والالمنيوم ومصنوعاتها بنسبة 75% مقارنة مع العام الماضي وتمثل صادرات هذه السلع ما نسبته 22% من مجمل قيمة السلع المصدرة، وفقاً للعبيدي.

ويضيف "ارتفعت جميع انواع السلع المصدرة من مواد كيميائية ومواد مصنعة من المطاط والمواد المصنعة من البلاستيك، بالاضافة الى ارتفاع المنتجات الغذائية المصدرة".

من المتوقع ان تتجاوز حاجز الصادرات السعودية خلال السنوات القادمة حاجز الخمسة مليارات دولار، مستفيدة من تحسن العلاقات السعودية العراقية، وافتتاح منافذ حدودية مشتركة، بالاضافة الى الاستثمارات السعودية التي تحدث بالقرب من الحدود العراقية، وتحديداً منطقة عرعر الصناعية، التي من المفترض ان تشكل وارداً اساسياً للسلع الى العراق.





