تين هاج يعلن استعادة اثنين من لاعبيه قبل مواجهة ليفربول
2023-12-15 19:44:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
أكد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، اليوم الجمعة، إنه استعاد اثنين من لاعبيه المصابين، قبل مواجهة ليفربول المرتقبة الأحد المقبل.
وقال تين هاج، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة ليفربول: "هاري (ماجواير) لن يكون متاحًا للمباريات المقبلة، لكن لا أعتقد أن ذلك سيدوم على المدى الطويل".
وأضاف: "لوك شاو تدرب هذا الصباح، نعتقد أنه سيكون متاحا لمباراة الأحد، والتي ستجري على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز".
أكد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، اليوم الجمعة، إنه استعاد اثنين من لاعبيه المصابين، قبل مواجهة ليفربول المرتقبة الأحد المقبل.
وقال تين هاج، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة ليفربول: "هاري (ماجواير) لن يكون متاحًا للمباريات المقبلة، لكن لا أعتقد أن ذلك سيدوم على المدى الطويل".
وأضاف: "لوك شاو تدرب هذا الصباح، نعتقد أنه سيكون متاحا لمباراة الأحد، والتي ستجري على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز".