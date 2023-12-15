تين هاج يعلن استعادة اثنين من لاعبيه قبل مواجهة ليفربول

2023-12-15 19:44:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، اليوم الجمعة، إنه استعاد اثنين من لاعبيه المصابين، قبل مواجهة ليفربول المرتقبة الأحد المقبل.وقال تين هاج، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة ليفربول: "هاري (ماجواير) لن يكون متاحًا للمباريات المقبلة، لكن لا أعتقد أن ذلك سيدوم على المدى الطويل".وأضاف: "لوك شاو تدرب هذا الصباح، نعتقد أنه سيكون متاحا لمباراة الأحد، والتي ستجري على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز".