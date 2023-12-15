2023-12-15 19:56:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مليون دولار في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع ومن خلال المتابعة الميدانية الدقيقة لمضاربين في سعر الصرف بخلاف التعليمات الرسمية وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من ضبط إحدى الشركات الوهمية بمنطقة العرصات في بغداد التي تقوم بعمليات الحوالات الداخلية والخارجية بخلاف تعليمات البنك المركزي العراقي مما يوثر سلبا على الاقتصاد الوطني وخلق أزمة وتضارب بأسعار العملة".وأضافت، أنه "تم إلقاء القبض على متهمين اثنين ضبط بحوزتهما مبلغ من المال يقدر بمليون دولار أمريكي، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى الجهات ذات الاختصاص".وتابعت، أنه "في سياق منفصل، استطاعت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بأحد العناصر المطلوبة للقضاء في قضاء الطارمية الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب من محكمة تحقيق الدجيل، تم تسليمه أصوليا إلى الجهات المعنية".