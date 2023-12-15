وزير الداخلية يكرم ضباط ومنتسبي مركز شرطة العلوية

2023-12-15 20:02:06 - المصدر: واع

بغداد - واعكرّم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، ضباط ومنتسبي مركز شرطة العلوية.وقال بيان مقتضب للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كرّم ضباط ومنتسبي مركز شرطة العلوية، لموقفهم البطولي في اعتقال المجموعة التي حاولت الاعتداء على المركز".