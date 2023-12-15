العمل تعلن اسماء 99 ألف اسرة مشمولة "بالرعاية الصحية المجانية"

2023-12-15 20:02:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزير العمل يعلن اسماء الاسر المشمولة بالضمان الصحي





اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي اسماء الاسر المشمولة بقانون الضمان الصحي رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠، البالغ عددهم (٩٩) الف اسرة الوجبة الاولى للمشمولين في بغداد.

وبين رئيس هيئة الحماية الاجتماعية د. احمد الموسوي ان القانون يضمن شمول الاسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية بخدمات وزارة الصحة كافة من خلال اجراء العمليات الجراحية في الاجنحة الخاصة واجراء المعاينات المجانية واستلام العلاج المجاني وحسب المستشفيات و الوحدات الاستشارية أدناه.

ودعا الموسوي الاسر المستفيدة الى مراجعة الوحدات المشار اليها لغرض اصدار الدفتر الصحي والاستفادة من الخدمات الصحية المجانية، إذ سبق لهيئة الحماية الاجتماعية تزويد هيئة الضمان الصحي باسماء الاسر المشمولة وحسب المناطق الاشد فقراً وتكون المراجعة ضمن نطاق المنطقة الجغرافية للمستفيد.





الوحدات المشمولة بتقديم العلاج والمعاينة المجانية :





اولا. الاجنحة الخاصة بالمستشفيات التالية :-

-مستشفى ابن سينا التدريبي.

-مستشفى دار التمريض الخاص بمدينة الطب.

-مستشفى الشهيد غازي الحريري بمدينة الطب.

-مستشفى اطفال العلوية التعليمي.

-مستشفى العلوية للولادة التعليمي.

-مستشفى الكندي التعليمي.

-مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية التعليمي.

-مستشفى ابن الهيثم للعيون.

-مستشفى ابن البيطار.

-مدينة الامامين الكاظمين (ع).

-مستشفى الكرخ للولادة.





ثانيا. العيادات الطبية الشعبية التالية :





-عيادة الصدر الطبية الشعبية الثانية.

-عيادة الصليخ الطبية الشعبية.

-عيادة الإسكان الطبية الشعبية.

-عيادة إسماعيل ناجي الطبية الشعبية.





ثالثا. العيادات التخصصية في المستشفيات :





-مدينه الامامين الكاظمين(ع) الطبية.

-مستشفى اليرموك التعليمي.

-مستشفى الكندي التعليمي.

-مستشفى بغداد التعليمي مدينة الطب.





رابعا. العيادات الاستشارية في المستشفيات :





-دار التمريض في مدينة الطب.

-مستشفى العلوية للولادة التعليمي.

-مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية.

-المركز الوطني لطب الأسنان في شارع الربيعي.

-المركز الطبي الاستشاري في اليرموك.

وللاطلاع على اسماء الاسر المشمولة اضغط على الرابط ادناه :-

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