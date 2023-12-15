السوداني يدعو المواطنين لانتخاب "مجالس محافظات قوية" مساندة للحكومة

2023-12-15 20:04:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لأبناء الشعب العراقي: أحييكم وأنتم على أعتاب مرحلة جديدة تسهمون فيها في عملية البناء السياسي وترسيخ مبادئ الديمقراطية في عراقنا الحبيب









رئيس الوزراء: منذ بداية العملية السياسية، بعد سقوط النظام الدكتاتوري حتى يومنا هذا كانت تضحياتكم وأصواتكم وحضوركم الشجاع في كل عملية انتخابية هي العامل الحاسم في استمرارنا كبلد اختار شعبه طريق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة منهجاً ومساراً لا بديل عنه ولا تبديل له









رئيس الوزراء: رغم كل التحديات التي واجهتكم أثبتم للعالم أجمع بأنكم شعب حيّ وشجاع وجدير بأن يكون له نظام حرّ وديمقراطي وبأنكم شعب قادر على بناء حاضره وصنع مستقبله









رئيس الوزراء: إننا اليوم يحدونا الأمل بأن تكملوا مسيرتكم المهمة في بناء البلد وتشاركوا بقوة في انتخابات مجالس المحافظات هذا الاستحقاق الدستوريّ المهمّ الذي يمثل حلقةً من حلقات النظام الإداري الديمقراطي في العراق









رئيس الوزراء: لقد مرت عشر سنوات على آخر انتخابات لمجالس المحافظات التي جرت سنة 2013









رئيس الوزراء: جميعنا يعرف الظروف التي تسببت بتعطيل عملية الانتخاب طوال هذه السنوات وهو تعطيل لم يكن في صالح الشعب ولا في صالح الدولة لأنّ مجالس المحافظات ركن أساس في نظامنا الديمقراطي القائم على اللامركزية









رئيس الوزراء: اللامركزية تمثل مرحلةً مهمةً من مراحل التحول الإداري في العراق وهي مفصل مهم تحتاجه الحكومات المحلية التي نرى ونعتقد بأنها تمثل الذراع التنفيذيّ الثاني في الدولة بعد الوزارات الاتحادية









رئيس الوزراء: أدعوكم لاختيار وانتخاب مجالس محافظات قوية ومساندة للعمل التنفيذي وقادرة على المضي والإسهام بتنفيذ المشاريع بانسجامها في العمل على الصعيد المحلي وتعبيرها عن تطلعات المواطنين من خلال مساندة الحكومة الاتحادية في عملية البناء والإعمار وتقديم الخدمات للمواطنين